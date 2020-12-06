قامت مجموعة من المختصين البريطانيين، بدراسة الأشخاص المعرضين للإصابة بـ "فيروس كورونا لأمد أطول من غيرهم.
وأجرى العلماء دراسات، وحللوا بيانات لأكثر من نصف مليون امرأة في بريطانيا، في الفترة بين مايو ويونيو.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تبين من النتائج، أن النساء في الفئة العمرية 45-50 اللواتي تعرضن لانقطاع الطمث، كان لديهن مستويات أعلى من فيروس كورونا من النساء الباقيات.
وتبين كذلك، أن النساء من هذه المجموعة، أكثر من غيرهن تحدثن عن خلل في حاسة الشم، وعن تعرضهن للحمى والسعال المستمر.
وفي الوقت نفسه، كان لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 45 عاما مستويات أقل من فيروس كورونا المتوقع. وخلص العلماء إلى أن الإستروجين قد يعمل كعامل وقائي ضد المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر شملت نصف مليون شخص.. دراسة تكشف معلومات جديدة عن الإصابة بـ'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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