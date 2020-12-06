إيلون ماسك: لقاحات كورونا ستزيد في 2021 ولن نعرف ماذا نفعل بها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" الأمريكيتين إيلون ماسك، إن 2021 سيشهد المزيد من اللقاحات المضادة لكورونا أكثر مما يمكن استخدامه، "حتى أننا لن نعرف ماذا نفعل بها".
ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن ماسك قوله إنه على الرغم من إصابته بفيروس كورونا، إلا أن وجهة نظره فيه لم تتغير.
وأشار الموقع إلى أن ماسك نشر العديد من التغريدات المشككة في الفيروس سابقا، حيث كتب على "تويتر": "الذعر من الفيروس أمر غبي"، وتوقع أن يختفي الفيروس في الولايات المتحدة بحلول شهر أبريل من هذه السنة، كما زعم أن الفيروس ليس مميتا وأن الأطفال لهم مناعة ضده.
وفي وقت سابق من هذا العام، أخبر ماسك الصحفية كارا سويشر أنه وعائلته لن يحصلوا على اللقاح بمجرد توفره، موضحا أنه يشعر أنه ليس معرضا لخطر الإصابة وأطفاله، كما دعا إلى السير الطبيعي في مسار مناعة القطيع بدلا من فرض إجراءات الغلق.
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