فرنسا تسجل تراجعا في عدد الوفيات والمصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 11022 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، انخفاضا من 12923 إصابة أمس.



وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بالفيروس في المستشفيات بلغ 174 اليوم وذلك مقابل 216 يوم السبت.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بواقع 223 إلى 26293، في حين تراجع العدد في وحدات الرعاية الفائقة بواقع عشرة إلى 3220