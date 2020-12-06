شكرا لقرائتكم خبر ترمب يكرر مزاعم التزوير الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام حشد من مؤيديه في فالدوستا بولاية جورجيا، في كلمة ألقاها أثناء أول تجمع له منذ فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية الشهر الماضي، إنه يعد نفسه الفائز في الانتخابات، وتعهد بمواصلة القتال من أجل تغيير النتيجة.

وادعى مرة أخرى دون دليل أن الديمقراطيين «زوروا وتلاعبوا» بالانتخابات الرئاسية، قائلا «لقد زوروا انتخاباتنا الرئاسية، لكن سنفوز بها»

وأكد أنه سيستمر في القيام بالإجراءات القانونية لتغيير النتيجة، وسيتوجه بمعركته حتى النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن العاصمة، حيث رفضت تقريبا كل الدعاوى التي رفعتها حملة ترمب حتى الآن بسبب عدم كفاية الأدلة.