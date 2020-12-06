إردوغان ينقل المرتزقة إلى كشمير

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وعمدت إدارة إردوغان في الفترة الماضية على تمويل المؤتمرات والندوات وتجنيد الأصوليين المتطرفين، لا بل ونقلت عددا كبيرا من القياديين الأصوليين والمتطرفين إلى أراضيها لتعليمهم وتدريسهم في المراكز التركية؛ تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم في الهند، والبدء في العمل على نشر أفكار إردوغان التوسعية.وفي الأيام الماضية نقلت وكالة أنباء (فرات) الكردية عن مصادرها أن السلطات التركية بدأت في خطوات لنقل أعداد من مسلحي الميليشيات السورية إلى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، ما قد يشي بإذكاء نار الفتنة الدينية في تلك المنطقة التي شهدت الأيام الماضية على مقتل 3 جنود هنود و3 مسلحين باكستانيين.
وأشار الموقع الكردي الالكتروني إلى أن زعيم تنظيم (سليمان شاه) المعروف بـ(أبوعمشة) أعلن استعداد أنقرة لإرسال مرتزقة سوريين لكشمير محاولا استمالة المقاتلين بأجر 2000 دولار، وطلبت تركيا من قادة المجموعات المرتزقة في سوريا حصر أسماء المقاتلين الراغبين في الذهاب للقتال إلى كشمير، من النقاط الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الموالية لها، وهي أعزاز وجرابلس والباب وعفرين وإدلب، والتي تمثل معقل النفوذ التركي بشمال سوريا.
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