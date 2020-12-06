القبض على الوزير المختلس في إندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقي القبض على وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي أمس، بزعم اختلاس أكثر من مليون دولار من أموال مساعدات فيروس كوفيد 19، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الفساد في البلاد.

وقال فيرلي باهوري، رئيس لجنة مكافحة الفساد، إن جولياري باتوبارا واثنين من مرؤوسيه يشتبه في قبولهم 17 مليار روبية إندونيسية (2.1 مليون دولار) رشاوى من الشركات المعينة لتوريد حزم المساعدات الغذائية للإندونيسيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وقال فيرلي إن الوزارة طلبت رسما قدره 10 آلاف روبية (أقل من دولار واحد) لكل عبوة غذائية في برنامج مساعدات متعلق بكوفيد19 قيمته 5.9 تريليونات روبية.

وقد يواجه باتوبارا عقوبة الإعدام إذا أدين بسرقة أموال المساعدات خلال كارثة وطنية.