شكرا لقرائتكم خبر القبض على الوزير المختلس في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال فيرلي باهوري، رئيس لجنة مكافحة الفساد، إن جولياري باتوبارا واثنين من مرؤوسيه يشتبه في قبولهم 17 مليار روبية إندونيسية (2.1 مليون دولار) رشاوى من الشركات المعينة لتوريد حزم المساعدات الغذائية للإندونيسيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.وقال فيرلي إن الوزارة طلبت رسما قدره 10 آلاف روبية (أقل من دولار واحد) لكل عبوة غذائية في برنامج مساعدات متعلق بكوفيد19 قيمته 5.9 تريليونات روبية.
وقد يواجه باتوبارا عقوبة الإعدام إذا أدين بسرقة أموال المساعدات خلال كارثة وطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على الوزير المختلس في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.