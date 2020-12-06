شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة ست درجات يضرب شمال تشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، الأحد، إن زلزالاً بقوة ست درجات وقع بالقرب من ساحل شمال تشيلي.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 105 كيلومترات.
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