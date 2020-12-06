شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في غابات «فريزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمرت السلطات الأسترالية سكان بلدة هابي فالي الساحلية في جزيرة «فريزر» المدرجة على قائمة التراث العالمي بإخلاء منازلهم أمس مع اقتراب حريق يستعر بالغابات.

اندلع الحريق بسبب إشعال نار بالمخالفة للقانون بأحد المخيمات قبل 7 أسابيع، ودمر نصف الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا وهي جزء من الحاجز المرجاني العظيم وتشتهر بالغابات المدارية المطيرة والكثبان الرملية والبحيرات.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية كوينزلاند:«المغادرة على الفور هي الخيار الأكثر أماناً، حيث ستكون القيادة شديدة الخطورة عما قريب، ويجب على أي شخص بالقرب من البلدة مغادرة المنطقة».

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