شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء الآلاف في ألمانيا بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت – وام

أعلنت سلطات فرانكفورت إجلاء حوالى 12 ألف و800 شخص، الأحد، من العاصمة المالية لألمانيا من أجل تفكيك قنبلة بريطانية تزن 500 كلغ تعود إلى الحرب العالمة الثانية .

وعثر على القنبلة في ورشة بناء في حي غالوس، ما تسبب في إغلاق محيط الموقع على مسافة 700 متر تفادياً للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة في حال انفجارها، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت السلطات إلى أنه في ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد-19»، العملية قد تستغرق وقتاً أطول.