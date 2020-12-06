شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا تأتى فى ضوء عدد من المتغيرات، وفى مقدمتها التوترات الحالية بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتطورات الأوضاع فى الإقليم وخاصة الأزمة الليبية والنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، فضلا عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن العلاقات الوثيقة المتميزة بين الدولتين شهدت طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم فى مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات متميزة بالمجالات السياسة والاقتصادية والعسكرية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أجندة الأولويات فى الزيارة، تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، حيث العلاقات متميزة فى تبادل الخبرات العسكرية والتدريب العسكرى والتسليح.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.