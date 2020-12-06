"4 فئات مقترحة".. "لجنة مكافحة كورونا": هؤلاء لهم الأولوية للحصول على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن جميع اللقاحات العالمية لا تزال في مرحلة التجارب واللقاح الواقي الذي نملكه حاليًا هو الكمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن العالم اقترب من الوصول إلى لقاحات مضادة للفيروس، ولكن يجب انتظار نتائج الدراسات المتعلقة بالأمان والسلامة والفعالية.

وأكد أن مصر حريصة على توفير اللقاح الآمن قبل الفعالية، مضيفًا: "ندرس كل الخيارات المتاحة أمامنا لتوفير لقاح أكثر أمانا وفعالية، ومن يثبت فعاليته وأمانه سيكون لمصر نصيب منه، وخلال أسبوع سيتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن توفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطقم الطبية والمواطنين الأولى بالرعاية".

ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من العام المقبل سيتم توفير جرعات من لقاح كورونا تكفي جميع المواطنين.

وأوضح: "بمجرد اتمام التعاقد وتوريد شحنات لقاح كورونا سيتم الإعلان النهائي عن توفير الجرعات للمواطنين الأولى بالرعاية".