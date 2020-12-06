"مياه أسوان" توضح حقيقة مزاعم "غرق محطة الصرف الصحي في بركة الدماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، خبر غرق محطة رفع بركة الدماس بمدينة أسوان.

كشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حقيقة المزاعم التي جرى تداولها حول غرق محطة بركة الدماس لرفع الصرف الصحي بوسط مدينة أسوان.

وأوضح المصدر أن محطة بركة الدماس تعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية ولا صحة لما تردد عن غرق المحطة.

وأضاف أنه جرى خلال الفترة الماضية تأمينها ميكانيكيًا وكهربائيًا، من خلال تغيير الطلمبات القديمة بأخرى حديثة، بجانب تزويدها بمولد احتياطي، بالإضافة إلى المولد الاحتياطي القديم لاستخدامها في حالة الطوارئ القصوى.

وطالب المصدر المواطنين بعدم الانجرار وراء ترويج الشائعات، وترديد الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف لإثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.