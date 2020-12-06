السعودية: زيادة قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال خلال أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

كشفت منظمة سعودية اليوم الأحد، عن زيادة كبيرة في عدد قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال، خلال فترة جائحة كورونا.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان إنها خاطبت الجهات ذات العلاقة عقب رصدها عددا من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرت السعودية عام 2017 قانون مكافحة التحرش، ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل متحرش.