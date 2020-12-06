تأجيل جلسة البرلمان الليبي المقررة غدًا في مدينة غدامس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الأحد، أنه تم تأجيل جلسة البرلمان الليبي المقرر عقدها غدًا الاثنين في مدينة غدامس، للاتفاق على اللائحة الداخلية، حسبما نقلت العربية.

وأعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية بإقليم برقة الليبي، اليوم الأحد، رفضها لعقد جلسة مجلس النواب بمدينة غدامس، مشيرة أنها لن تقبل بأي اجتماع للبرلمان خارج مقره الدستوري ببنغازي أو مقره المؤقت بطبرق.

وأوضحت القبائل ومكونات الاجتماعية بإقليم برقة في بيان لها، نقله موقع "أخبار ليبيا 24" أنها ترفض بشكل قاطع القفز بأي شكل من الأشكال على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي.

وأعلن البيان، تمسكه بخيار عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها المتمثلة في القائد العام للقوات المسلحة المشير، خليفة حفتر.

وأكد البيان دعم قبائل ومكونات إقليم برقة الاجتماعية وتمسكها الكامل بمبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالقاهرة الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف القتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام.

وثمن البيان جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا أن قبائل ومكونات إقليم برقة تتابع باهتمام خطوات ومراحل فريق الحوار القائم تحت رعاية البعثة.