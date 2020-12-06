ألمانيا: إجلاء الآلاف في فرانكفورت بعد اكتشاف قنبلة

أجلت السلطات الألمانية اليوم الأحد قرابة 13 ألفًا من سكان مدينة فرانكفورت، بعد اكتشاف قنبلة بريطانية بوزن 500 كيلو جرام من مخلفات الحرب العالمية الثانية.



وذكر موقع قناة "دويتش فيلا" الألماني أن المواطنين بدأوا بمغادرة منازلهم في حي جالوس الراقي تمهيدًا لإزالة القنبلة، وفرضت السلطات طوقًا بنطاق 700 متر حول موقع البناء الذي اكتشفت فيه

القنبلة.



وأشار الموقع الإخباري إلى أن مثل هذه الاكتشافات تحدث من حين إلى آخر في المدينة التي تعد العاصمة المالية في ألمانيا وتعرضت إبان الحرب لقصف مكثف من قبل الحلفاء.

وأبطل خبراء المتفجرات في مدينة فرانكفورت الالمانية مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وتزن 500

كيلو جرام، تم العثور عليها أثناء أعمال بناء.



وذكرت قناة "دويتشه فيله" الالمانية اليوم الأحد انه تم إجلاء حوالي 13 ألف ساكن من منطقة جالوس بالمدينة، وتم تعليق مرور القطارات في المنطقة كاجراء احترازي أثناء عملية تفكيك القنبلة.



وكان قد تم العثور على القنبلة يوم الخميس الماضي أثناء أعمال بناء، ورجح الخبراء أن تستغرق عملية تفكيك القنبلة ست ساعات على الأقل، إلى أنهم تمكنوا من إتمام عملهم في أقل من ساعتين.