العراق: مقتل 4 إرهابيين إثر ضربات جوية لعمليات سامراء والتحالف الدولي

أعلنت قيادة عمليات سامراء بالعراق، اليوم الأحد مقتل 4 إرهابيين، في عمليات بالتنسيق مع التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.
أسفرت عن تدمير مضافات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وقتل 4 إرهابيين، إضافة إلى العثور عدة أسلحة وعبوات ناسفة.
وذكرت القيادة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، تم توجيه 4 ضربات جوية في منطقة السعلوة في ناحية يثرب،
وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الأحد، مقتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" وتدمير وكرهم بضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة تل الذهاب بمدينة سامراء
وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء".
وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن قتل خمسة إرهابيين وتدمير وكرهم".
يُذكر أن طيران التحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى بقصف أوكار تنظيم "داعش" شمالي وغربي العراق، بناء على معلومات تقدم من قبل الأجهزة الاستخبارية العراقية.
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