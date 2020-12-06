المغرب يُسجل 2919 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد تسجيل 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 379 ألفا و657 حالة.
331 ألفا و301 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة بأنه تم تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6245 حالة، كما تم تسجيل 3608 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي
وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة في المغرب، الأربعاء، عددا قياسيا لمن تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 55 ألفا و864.
وبحسب السلطات الصحية في المملكة، فإن 2293 من المصابين بالوباء تماثلوا
ونبه الملك المغربي، في خطاب موجه إلى الشعب بمناسبة "ثورة الملك والشعب"، إلى تبعات هذه الخطوة المحتملة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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