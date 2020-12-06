في القمة الافريقية.. المغرب يكشف محاولات خرق القانون من طرف الجزائري رئيس لجنة السلم والأمن

وجه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، اليوم الأحد، انتقادات لرئيس لجنة السلم والأمن في الاتحاد الافريقي، الجزائري اسماعيل الشركي، بسبب محاولاته إقحام قضية الصحراء المغربية في أشغال اللجنة.

وقال الجزولي خلال أشغال القمة الافريقية التي انطلقت اليوم عن بعد، أن بلوغ هدف إسكات الأسلحة بافريقيا يمر عبر احترام الدول الأعضاء، واللجنة للقرارات المتخدة من طرف الاتحاد.

ووجه الجزولي انتقاداته للشركي بالقول إن محاولة خرق قانون اللجنة كما هو الحال مع المفوض شركي الذي أعطى لنفسه الحرية في إثارة مسألة الصحراء المغربية بينما طرح هذه القضية مؤطر بالقرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة للترويكا، “هو محاولة لاخراج مجلسنا الموقر عن هدفه من أجل تنفيذ مخططات وطنية لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم بالحيادية “.

وأوضح الجزولي أنه بالإضافة إلى النزاعات المسلحة والتهديد الإرهابي والتطرف العنيف والراديكالية، فإن القارة الافريقية ليست بمنأى عن الانفصالية التي تتفاقم حدتها بسبب تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة، والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.

وشدد الجزولي على أن هناك ثلاثة محاور أساسية تتجلى في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل مشترك للقضاء على الإرهاب والتطرف الديني، ومنع الترويج غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، واعتماد سياسة الاتحاد بشأن عمليات دعم السلام، على أساس الوضوح والحفاظ على المبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام.

وتناقش القمة الاستثنائية للمنظمة الافريقية، التي تعقد تحت شعار “إسكات الأسلحة: خلق ظروف مواتية لتنمية افريقيا”، السبل الكفيلة بوضع حد للنزاعات المسلحة بالقارة.