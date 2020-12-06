هل يمنع لقاح “فايزر” نقل عدوى كورونا من شخص تم تطعيمه إلى آخرين؟..رئيس الشركة يجيب

رد رئيس شركة “فايزر” الأمريكية، ألبرت بولا، على سؤال حول مدى قدرة لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد على منع نقل عدوى الفيروس التاجي من شخص تم تطعيمه إلى آخرين.

وأكد أن الشركة ليست متأكدة من فعالية اللقاح في منع نقل العدوى، مؤكدًا أن الوقوف على هذا الأمر يحتاج إلى فحص.

وكانت “فايزر” بالمشاركة مع “بيونتك” الألمانية قد أعلنتا، الشهر الماضي، عن وصول فعالية اللقاح إلى 90%، كما أقرته بريطانيا بشكل رسمي منذ أيام قليلة.