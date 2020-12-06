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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
أعلنت الكويت اليوم تسجيل حالتي وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أصبح 891 وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 144369 .
كما أعلنت الوزارة شفاء 425 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 140035 حالة.
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