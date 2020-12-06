الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 6 ديسمبر 2020

أعلنت الكويت اليوم تسجيل حالتي وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أصبح 891 وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 144369 .

كما أعلنت الوزارة شفاء 425 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 140035 حالة.