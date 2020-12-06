بريطانيا تبدأ الثلاثاء القادم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الأحد 6 ديسمبر 2020

تبدأ بريطانيا، الثلاثاء القادم، عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر وبيوانتك لعلاج فيروس كورونا مما يجعل اللقاح متاحاً في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.



ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى،يوم الثلاثاء، مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية ونزلائها.

وقالت وزارة الصحة البريطانية "إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها".

واضافت " إن اللقاح سيعطى أولاً في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات"

ويستلزم لقاح فايزر وبيونتك متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

وافادت صحف بريطانية، ان الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عاماً وزوجها الأمير فيليب 99 عاماً سيتطوعان لتلقي اللقاح بشكل علني من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه.

وطلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضررا من فيروس كورونا المستجد.