شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ استخدام لقاح «فايزر - بيونتيك».. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

تستعد المملكة المتحدة لاستخدام أول لقاح لمرض كوفيد - 19، في ظل خطط لتوفير التطعيمات في أكثر من ألف مركز بمختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم الأحد، أنه من المتوقع البدء في التطعيمات الثلاثاء المقبل. وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم إن اللقاح، الذي أنتجته شركة فايزر وبيونتيك، وصل إلى مواقع آمنة في المملكة المتحدة قادما من بلجيكا.

وستصبح المملكة المتحدة أول دولة غربية تستخدم لقاح كوفيد - 19 بعد أن وافق المنظمون على تطعيم "فايز - بيونتيك " يوم الأربعاء.

واشترت الحكومة 40 مليون جرعة، بما يكفي لـ 20 مليون شخص بنظام الجرعتين.