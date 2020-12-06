شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ استخدام لقاح «فايزر - بيونتيك».. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم الأحد، أنه من المتوقع البدء في التطعيمات الثلاثاء المقبل. وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم إن اللقاح، الذي أنتجته شركة فايزر وبيونتيك، وصل إلى مواقع آمنة في المملكة المتحدة قادما من بلجيكا.
وستصبح المملكة المتحدة أول دولة غربية تستخدم لقاح كوفيد - 19 بعد أن وافق المنظمون على تطعيم "فايز - بيونتيك " يوم الأربعاء.
واشترت الحكومة 40 مليون جرعة، بما يكفي لـ 20 مليون شخص بنظام الجرعتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تبدأ استخدام لقاح «فايزر - بيونتيك».. الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.