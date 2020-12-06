شكرا لقرائتكم خبر عن إجبارية ارتداء الكمامة.. تونس تمدد حظر التجول الليلي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات التونسية مساء اليوم الأحد، التمديد في حظر التجوال الليلي حتى يوم 30 ديسمبر الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ويسري حظر التجول من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا طوال الأسبوع كما أعلنت وزارة الصحة عن تمديد القيود المفروضة على بعض القطاعات كإغلاق المقاهي عند السابعة مساء وحظر وضع الكراسي عند الرابعة عصرا ومنع اقامة المؤتمرات والمعارض. وفرضت الوزارة الابقاء على اجبارية ارتداء الكمامات في جميع الفضاءات.

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