"إهانة" المرأة التونسية.. عبير موسى تتوعد الغنوشي برد "مزلزل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم الآلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان التونسي للتنديد بتصريحات نائب إخواني ضد المرأة.
كان النائب الإخواني محمد العفاس، أدلى السبت الماضي، بتصريحات على هامش مناقشة الموازنة العامة للدولة التونسية في البرلمان، تضمنت إهانة للمرأة التونسية.
وانتقد النائب محمد العفاس عن "ائتلاف الكرامة" المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، المدافعين عن حقوق المرأة واصفا إيّاهم بـ"المتاجرين بقضايا المرأة".
حديث العفاس قابله عددا من النواب التونسيين، بالسخرية والاستنكار، فيما انسحب عدد من النواب من الجلسة احتجاجا على هذا الخطاب التحريضي الذي يضرب مكاسب الدولة التونسية .
ورغم انسحاب النواب واحتجاجهم واصل النائب المتشدد دعوته إلى إسقاط الدولة المدنية قائلا "ولتسقط ترهات العلمانية والبورقيبية" .
وندد أنصار الحزب الدستوري الحرّ بتصريحات العفاس ّ المتطرّفة، معتبرين أنها تحمل في طياتها"إهانة للمرأة التونسية وتراجعا عن مكتسبات الدولة الوطنية ومحاولات التراجع عن نصوص الأحوال الشخصية حول حقوق المرأة.
من جانبها دعت زعيمة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في تصريحات لـ" الخليج 365" إلى إقالة وزيرة المرأة "لأنها لم تحرك ساكنا أمام إهانة النساء وضرب النموذج المجتمعي البورقيبي والدعوة إلى خرق القانون والدستور في ما يتعلق بحقوق المرأة".
وطالبت البرلمان بتقديم اعتذار رسمي للمرأة التونسية، داعية النيابة العمومية إلى التحرك وتطبيق إجراءات التلبس تمهيدا لمحاكمة النائب الإخواني محمد العفاس.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد، اأن حزبها يعتزم تنظيم "تحرّك شعبي كبير سيكون له وقع كبير على البلاد".
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