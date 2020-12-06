سوريا.. التحالف يسلم "قسد" شاحنات محملة بالمساعدات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أرسل التحالف الدولي اليوم الأحد دعما إضافيا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بقافلة شاحنات جديدة شرق سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق عبر بوابة الوليد الحدودية. وأفاد مراسل RT بأن القافلة تضم شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع وصهاريج وقود وسيارات رباعية الدفع. وأضاف أن القافلة عبرت طريق M4 لتتجه إلى التجمعات الأمريكية في الحسكة ودير الزور.

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