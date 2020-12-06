إندونيسيا تتسلم أول شحنة لقاح صيني للوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده تسلمت أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا من الصين اليوم الأحد مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم جماعي.



وأضاف الرئيس في إفادة صحفية على الإنترنت أن بلاده تلقت 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية الذي يخضع لتجارب في إندونيسيا منذ أغسطس.

وتابع أن الحكومة تتوقع استلام 1.8 مليون جرعة أخرى أوائل يناير.

وقال الرئيس الإندونيسي إن من المتوقع أن تتسلم بلاده أيضا في الشهر الجاري شحنات مواد خام لإنتاج 15 مليون جرعة، ومواد لإنتاج 30 مليون جرعة أخرى الشهر المقبل.

وأوضح ويدودو أن اللقاح لا يزال يخضع لتقييم وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لتوزيعه في أنحاء البلاد الذي يصل عدد سكانها إلى 270 مليون نسمة.