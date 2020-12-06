شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تمدد حظر التجول حتى 31 مارس للحد من تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي وباء كوفيد-19 حتى 31 مارس في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت الى تنظيم تظاهرات عدة.

ويبقى محظورا التنقل بين الساعة 20,00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (19,00 و4,00 ت غ) طوال أيام الاسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

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