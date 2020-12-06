السعودية : انخفاض الحالات الجديدة المصابة بكورونا الى 187 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358713) حالة ، من بينها (3869) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.



واشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (348879) حالة بإضافة (317) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (5965) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة.

وأوضح أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا،وسيُعلَن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مع الحرص على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.