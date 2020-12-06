تحذير أممي: اليمنيون على شفا مجاعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام اليمني أن إدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر لأطفال اليمن.

وقال «إن الميليشيات المدعومة من إيران تهدف من وراء عمليات تجنيد الأطفال إلى بناء جيش من الإرهابيين وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات».

وحذر الوزير اليمني من خطورة عمليات التجنيد التي تقوم بها الميليشيات للآلاف من الأطفال الذين انتزعتهم من مقاعد الدراسة وغسلت أدمغتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء عمليات تجنيد ميليشيات الحوثي لعشرات الآلاف من الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للقتل، وقنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي .

ميدانيا أعلن الجيش الوطني مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في كمين وقصف مدفعي جنوبي محافظة مأرب شمالي شرق اليمن. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن «أبطال الجيش والمقاومة نفذوا كمينا محكما لعناصر من ميليشيات الحوثي في أطراف جبل مراد جنوبي مأرب». وأوقع الكمين العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية، بين قتيل وجريح، فيما استعاد الجيش عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للميليشيات في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، وفي جبهة حيد آل حمد، في مديرية جبل مراد، وفي عدد من مواقع وتلال بين المديرية ومديرية رحبة، على المحور الجنوبي للمحافظة، اشتدت حدة المواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثي وأدت لمصرع وجرح عدد من الميليشيات الحوثية.

من جهة أخرى أطلق كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تحذيراتها من أن فرصة منع حدوث مجاعة في اليمن بدأت تضيق أكثر بالنظر إلى المستويات القياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلد وفق آخر الأرقام بهذا الشأن.

وقالت في بيان «يشير تحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي لليمن إلى عودة ظهور جيوب تعاني بالفعل من ظروف شبه المجاعة (المرحلة الخامسة) لأول مرة منذ عامين، محذرا من أن عدد الأشخاص الذين يرزحون تحت هذه المرحلة الكارثية من انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبا من 16,500 حاليا إلى 47,000 شخص بين يناير ويونيو من عام 2021.

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توقعات برنامج الغذاء العالمي في 2021: