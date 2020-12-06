لا تمثيل للمرأة في برلمان الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغير شكل مجلس الأمة الكويتي بنسبة 60% بعد إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية الكويتية صباح أمس، وهو ما توقعه عدد من المراقبين، ولكن التيارات السياسية موجودة بنفس التمثيل، والتغيير كان في الأشخاص.

وكان لافتا في الانتخابات عدم حصول المرأة الكويتية على أي مقعد في هذا البرلمان، كما أثار عدم حصول النائبة صفاء الهاشم على نصف الأصوات التي كانت تحصل عليها في الانتخابات السابقة استغراب الكثيرات من الناخبات الكويتيات، لكن البعض أرجع السبب إلى وقوفها بجانب الحكومة في عدد من المواقف.

وجاء التغيير في الدوائر الانتخابية، حسب إعلان النتيجة بنسبة 70 % في الدائرة الأولى، و50% في الدائرة الثانية، و70% في الدائرة الثالثة، و60% في الدائرة الرابعة، و50% في الدائرة الخامسة، وأفرزت التغيرات التي حدثت 30 نائبا جديدا من أصل 50.