شكرا لقرائتكم خبر 2119 خدمة سعودية لمرضى الأطراف الصناعية باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب اليمنية خدماته الطبية المتنوعة لـ2119 شخصا خلال شهر نوفمبر الماضي، لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وزعت الخدمات على 659 مستفيدا، حيث قدمت 53 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 46 فردا، وتنفيذ 73 خدمة في التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 68 فردا، وتقديم 79 خدمة في مجال تركيب الأطراف الصناعية استفاد منها 78 شخصا، وتقديم 1695 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) استفاد منها 307 أفراد، كذلك جرى تقديم 25 خدمة في حالات الأطراف التقويمية.

على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المواد الإيوائية وشملت الخيام والبطانيات والبسط في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 14 أسرة متضررة.