شكرا لقرائتكم خبر طلاب أفغانستان في المساجد بدلا من المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة التعليم الأفغانية أنه سيتم تعليم جميع تلاميذ المدارس الابتدائية الأفغانية في السنوات الثلاث الأولى في المساجد؛ من أجل غرس هوية إسلامية قوية فيهم.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال عامهم الثالث في أحد المساجد، سيواصل التلاميذ تعليمهم في مدارس غير دينية بشكل طبيعي.

وتابع البيان أن الخطة تهدف إلى إعطاء الإسلام دورا مركزيا أكبر في التعليم.

وقال الكاتب الأفغاني البارز يعقوب يسنا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «إن المساجد ليس لديها بيئة تعليمية مناسبة، وإرسال الأطفال إلى هناك سيكون بمثابة سوء استخدام للتعليم والدين».