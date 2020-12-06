الجامعة العربية: إسرائيل تستهتر بالقوانين الدولية

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وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية في بيان، على ضرورة مساءلة سلطات الاحتلال عن هذه الجريمة وجرائم الاحتلال كافة، بما فيها محاولة إحراق الكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، والتي تؤكد الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتستوجب ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام جهات العدالة الدولية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته، وآخرها جريمة إعدام الطفل الفلسطيني «علي أبوعليا»، بقرية «المغير» شرق مدينة رام الله، والتي تؤكد استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية، وتضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية في بيان، على ضرورة مساءلة سلطات الاحتلال عن هذه الجريمة وجرائم الاحتلال كافة، بما فيها محاولة إحراق الكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، والتي تؤكد الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتستوجب ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام جهات العدالة الدولية.

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