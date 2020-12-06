شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حظر التجول في تونس حتى 31 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تمديد حظر التجول الساري مُنذ أكتوبر/تشرين الأول، للحد من تفشي وباء كوفيد-19، حتى 31 مارس/آذار في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت الى تنظيم تظاهرات عدة.
ويبقى محظوراً التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، طوال أيام الاسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصاً في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.
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