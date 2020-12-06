شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تهدف لتحصين سبعة ملايين فرد ضد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن المدينة ترغب في تحصين ما يصل إلى سبعة ملايين فرد ضد فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان السلطات في روسيا تسجيل عدد إصابات قياسي جديد الأحد.

وبدأت العاصمة، السبت، في توزيع لقاح (سبوتنيك في) على الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك في أول عملية تحصين جماعي ضد الفيروس في روسيا. وقال سوبيانين في مقابلة تلفزيونية، الأحد: يتعين علينا تحصين ستة إلى سبعة ملايين شخص في المستقبل القريب.

وسجلت روسيا، الأحد، زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 29039، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و460770 مُنذ ظهور الجائحة في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 43141. وتعلق روسيا التي تسجل رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم آمالاً كبيرة على لقاحاتها لكن بعض العلماء أثاروا المخاوف إزاء سرعة موافقة الجهات التنظيمية عليها.