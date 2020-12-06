هل قرار تخفيض 50% من الموظفين ينطبق على المعلمين؟ مصدر بالتعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض عدد الموظفين لـ50% على المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم.

وقرر رئيس الوزراء تخفيض نسبة حضور العاملين في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%، اعتبارًا من اليوم الأحد، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقًا للضوابط المحددة، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن القرار لا ينطبق على أغلب المعلمين بسبب وجود عجز شديد في أغلب التخصصات بالمدارس، مؤكدًا أن هناك تخصصات غير موجودة في المدارس يتم تعويضها عن طريق الانتداب الداخلي.

ولفت المصدر إلى أن تطبيق قرار المرأة التي تعول أطفال، يصعب تطبيقه على المعلمات، كون أغلب العاملين في الوزارة والمعلمين من السيدات.

وأضاف المصدر، أن الوزارة منحت مديري المدارس صلاحيات كبيرة في اتخاذ القرارات المناسبة، فيما لا يؤثر على حسن سير العمل والعملية التعليمية، أو خطة العام الدراسي والمناهج والنصاب الخاص بكل معلم.​