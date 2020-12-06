بالأسعار والمواصفات.. "المجتمعات العمرانية" تطرح أراضٍ للتخصيص الفوري في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من قطع الأراضي بأنشطة متنوعة في مدينة القاهرة الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وينشر "الخليج 365" مواصفات وأسعار الأراضي المطروحة للبيع بنظام التخصيص الفوري..

- القطعة الأولى بمنطقة الجمعيات بنشاط عمراني متكامل على مساحة 12.5 فدان، على أن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

ويكون الارتفاع، أرضي و5 أدوار علوية للعمارات، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25 % من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

وسجل سعر المتر لهذه القطعة 7365 جنيهًا.

القطعة الثانية تقع على مساحة 21 فدانًا، بالقرب من طريق السويس بنشاط عمرانى متكامل، على أن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، ولا يزيد الارتفاع عن 3 أدوار فوق الدور الأرضي، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

وسجل سعر المتر لهذه القطعة 6450 جنيهًا.

القطعة الثالثة تقع على مساحة 75 فدانًا، بالقرب من طريق السويس بنشاط عمراني متكامل، على أن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، ويكون الارتفاع عبارة عن 4 أدوار علوية غير الدور الأرضي، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

وسجل سعر المتر لهذه القطعة 5475 جنيهًا.

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