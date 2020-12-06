مستند.. تخفيض عدد العاملين بنسبة 50% داخل المصالح الحكومية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، وكذا مديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين، النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى النصف الثاني من الشهر، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أنه يستثنى من القرار مديريتي الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي بالفيوم.
كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقاً لما تقضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن قرار السيد المحافظ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وشدد محافظ الفيوم على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الاعداد وفقًا لما تقضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
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