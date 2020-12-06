تركيا تُسجل 195 وفاة جديدة بكورونا

سجلت تركيا 195 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 30402 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 14900، فيما يبقى العدد الكلي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة .. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الأحد-.



وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا عن إجراءات جديدة لمكافحة

الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على المطاعم ودور السينما وأنشطة تجارية أخرى أن تغلق أبوابها الساعة العاشرة مساء في إطار تدابير الحد من تفشي

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوع على تخطي تركيا عتبة 10 آلاف وفاة بالفيروس، ومع تزايد حالات الإصابات الجديدة في الشهر المنصرم.

وشككت مؤسسات طبية تركية في الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالفيروس ملمحة إلى أن العدد الحقيقي للإصابات اليومية أعلى من المعلن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.