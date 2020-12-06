العراق وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية في الجانب الأمني

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع السفير الروسي ببغداد ماكسيم ماكسيموف، العلاقات الثنائية المتعلقة بالجانب الأمني.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - أن الوزير جمعة عناد، التقى في مكتبه، السفير الروسي، وجرى بحث العلاقات بين البلدين

فيما يتعلق بالجانبين الأمني والتدريبي.

وقد كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في حوار خاص مع "سبوتنيك" ينشر لاحقا اليوم السبت 5 ديسمبر، عن مذكرات تفاهم معدة للتوقيع بين العراق وروسيا.

وأكد الصحاف، أن زيارة وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين مؤخرا ً إلى موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين وعددها 14 مذكرة.

وأضاف الصحاف، أن مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير، أن الحكومة العراقية مستمرة بتقديم الدعم والتسهيل للشركات الروسية بما يخص النفط والغاز والقطاعات الأخرى والعراق حريص على أن يكرس بشراكات ستراتيجية متعددة.