وفاة رئيس الأوروغواي السابق تاباري فاسكيز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

توفي رئيس الأوروغواي السابق تاباري فاسكيز، الطبيب المتخصص في الأورام والذي خاض حملة لمكافحة التدخين، عن 80 عاما إثر إصابته بسرطان في الرئة، بحسب ما أعلنت عائلته.

وقال ألفارو وخافيير وإينياسيو أبناء رئيس الأوروغواي السابق في 2005-2010 و2015-2020 : “نعلن بأسى شديد وفاة والدنا الحبيب” موضحين أن وفاته “طبيعية” جراء المرض.

وأوضح ألفارو عبر تويتر أن الرئيس السابق توفي “حين كان يرقد في منزله محاطا بأقربائه وأصدقائه”، مضيفا: “نود باسم العائلة أن نشكر جميع مواطني الأوروغواي على المودة التي تلقاها منهم لسنوات مديدة”.

وتميز فاسكيز بأنه جعل من بلاده في 2006 أول دولة في أميركا اللاتينية وخامس دولة في العالم تحظر التدخين في الأماكن العامة.

وجاء قراره نتيجة معاناته الشخصية إذ فقد شقيقته ووالدته ووالده بين 1962 و1968 نتيجة إصابتهم بالسرطان.

يذكر أن تاباري فاسكيز سياسي أورغواني، تولى منصب رئاسة جمهورية أوروغواي في آذار (مارس) 2015. كما أنه شغل هذا المنصب سابقاً في الفترة من 2005 – 2010. يشار إلى أن تاباري فازكوز طبيب أورام، وهو عضو في الائتلاف اليساري في جبهة آمبليو.