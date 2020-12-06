بعد الصحافي إدريس أوهاب…كورونا تقتل صحافية مغربية أخرى

توفيت حكيمة ادبيليج، الصحافية بجريدة الصحراء المغربية، اليوم الأحد، جراء مضاعفات كوفيد-19.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حكيمة صارعت الفيروس لأزيد من أسبوع، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في إحدى المستشفيات في الدار البيضاء، وهي ثاني صحافية يقتلها الفيروس بعد الصحافي إدريس اوهاب.

ونزل خبر وفاة، حكيمة ادبيليج، سواء على زميلاتها وزملائها بمجموعة “ماروك سوار” أو في مختلف المنابر الإعلامية كالصاعقة.

ويذكر، أن عدد الوفيات جراء كوفيد- 19، ارتفع إلى إلى 6184 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,6 بالمائة، بحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة، مساء أمس.