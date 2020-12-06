انطلاق الجلسة الثانية في محاكمة المحامي منتصر بوعبيد يوم غد الاثنين

من المرتقب أن تنطلق، يوم غد الاثنين، الجلسة الثانية من محاكمة المحامي منتصر بوعبيد، في المحكمة الابتدائية في مدينة بن سليمان.

وكانت المحكمة نفسها قد رفضت تمتيع المحامي، منتصر بوعبيد، السراح المؤقت، في الجلسة السابقة.

ويتابع منتصر بوعبيد، وهو محام ينتمي إلى هيأة الدارالبيضاء، بتهم “السكر العلني في الشارع العمومي، بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء مزاولة عمله، فضلا عن احتجاز شرطي..”، وغيرها من التهم، التي ينفيها المحامي المذكور جملة وتفصيلا.

وتزامنا مع أولى جلسة محاكمته، الاثنين الماضي، حضر عدد من المتضامنين مع المحامي منتصر بوعبيد وقفة تضامنية معه، أمام المحكمة الابتدائية، كما أعلن عدد من زملائه مؤازرته، والتضامن معه.

يذكر أن منتصر بوعبيد، رئيس فرع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان في بنسليمان، التي أوضحت ”أنه اعتقل، يوم الجمعة 27 نونبر 2020، من داخل منزله في حدود منتصف الليل”.