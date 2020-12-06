شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال العشرات في مظاهرة تطالب بتنحي "لوكاشينكو" والان نبدء بالتفاصيل
وتشهد روسيا البيضاء، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة وتعتبرها روسيا منطقة عازلة أمنية في مواجهة حلف شمال الأطلسي، احتجاجات حاشدة منذ انتخابات رئاسية أُجريت في التاسع من أغسطس وأعلن لوكاشينكو فوزه بها. ويقول خصومه إن الانتخابات مزورة ويطالبونه بالتنحي.
واحتشد غالبية المحتجين في مناطق سكنية نائية بالعاصمة حيث كانوا يصفقون بأيديهم ويهتفون "تحيا روسيا البيضاء" ويلوحون بأعلام بيضاء ذات خط أحمر في المنتصف ترمز للمعارضة.
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