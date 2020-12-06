شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال العشرات في مظاهرة تطالب بتنحي "لوكاشينكو" والان نبدء بالتفاصيل

احتشد آلاف المحتجين في مينسك عاصمة روسيا البيضاء وأماكن أخرى اليوم الأحد مع تواصل الاحتجاجات الأسبوعية للمطالبة بتنحي الرئيس المخضرم ألكسندر لوكاشينكو، مما دفع الشرطة إلى اعتقال أكثر من مئة شخص.

وتشهد روسيا البيضاء، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة وتعتبرها روسيا منطقة عازلة أمنية في مواجهة حلف شمال الأطلسي، احتجاجات حاشدة منذ انتخابات رئاسية أُجريت في التاسع من أغسطس وأعلن لوكاشينكو فوزه بها. ويقول خصومه إن الانتخابات مزورة ويطالبونه بالتنحي.

واحتشد غالبية المحتجين في مناطق سكنية نائية بالعاصمة حيث كانوا يصفقون بأيديهم ويهتفون "تحيا روسيا البيضاء" ويلوحون بأعلام بيضاء ذات خط أحمر في المنتصف ترمز للمعارضة.