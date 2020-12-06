شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 19 وإصابة 30 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم إثر سقوط حافلة من فوق جسر من ارتفاع 35 مترا ، حسبما ذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية الإلكترونية.

وأضافت أن 12 شخصا لقوا حتفهم في موقع الحادث بينما لفظ سبعة أشخاص آخرين أنفاسهم الأخيرة في مستشفى.

وأصيب نحو 30 شخصا آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من قرية خواو مونليفادي بولاية ميناس جيرايس .

وأشارت صحيفة "إستادو دي ميناس جيرايس" إلى أنه يعتقد أن سبب الحادث هو تعطل مكابح الحافلة.

وذكر شهود عيان أن سائق الحافلة فر من موقع الحادث.