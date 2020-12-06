شكرا لقرائتكم خبر عن 1153 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 176,429 حالة.
كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة.
وأشارت إلى شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159,132 حالة.
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