تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا في تركيا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 14900، فيما يبقى العدد الكلي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة.

ورصدت وزارة الصحة 196 وفاة بالفيروس أمس السبت، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.