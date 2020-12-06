تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 195 وفاة و30402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 14900، فيما يبقى العدد الكلي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة.
ورصدت وزارة الصحة 196 وفاة بالفيروس أمس السبت، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.
ورصدت وزارة الصحة 196 وفاة بالفيروس أمس السبت، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.
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