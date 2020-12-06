خلال 24 ساعة.. دولة مجاورة للعراق تسجل 2576 إصابة جديدة بكورونا

وأشارت الوزارة أيضا، إلى تسجيل 2576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهي أدنى حصيلة تسجل منذ 3 أسابيع في المملكة.

وتشير البيانات الرسمية الأردنية، إلى تسجيل إجمالي إصابات بلغ 240089 حالة، بالإضافة إلى حصيلة وفيات بلغت 3056 حالة وفاة.



وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 194 حالة، ليكون إجمالي الحالات الراقدة في المستشفيات 1689 حالة، منها 401 في العناية المركزة.

وأكدت الوزارة مغادرة 177 حالة المستشفيات بعد شفائها، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 187444 حالة شفاء.