التعليم تمدد مدة الانتقال والاستضافة للطلبة بين الجامعات

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، عن تمديد مدة الانتقال والاستضافة للطلبة بين الجامعات.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم تمديد مدة الانتقال والاستضافة للطلبة بين الجامعات إلى العاشر من كانون الأول الحالي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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