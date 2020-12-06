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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملكة إليزابيث تتلقى قريباً لقاح فايزر-بيونتك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تتلقّى ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر-بيونتك الذي حصل للتوّ على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية لمكافحة فيروس كورونا، على ما أفادت صحف بريطانية.
وذكرت صحيفتا "ميل أون صنداي" و"صنداي تايمز" أنّ الملكة البالغة 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيكونان من بين أول أشخاص يتلقون اللقاح.
وأشارت الصحيفة الأولى إلى أنه سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.
ورفض قصر باكنغهام التعليق على الأمر عندما تواصلت معه وكالة فرانس برس وأشار متحدث باسم القصر إلى الطابع "الشخصي" للقرارات الطبية.
ووفقًا لصحيفة "ميل أون صنداي"، فإنّ هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل "تشجيع أكبر عدد من الناس على تلقّيه"، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.
وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي طوّرته فايزر-بيونتيك، وذلك استعدادا لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن ومن يُعتبرون الأكثر ضعفا، اعتباراً من الثلاثاء بحسب السلطات الصحية.
وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" من جهتها أنّ العديد من المشاهير في المملكة المتّحدة التزموا تلقّي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم.
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